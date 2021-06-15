Şehirler arası seyahatte yeni düzenleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden tam kapanma sürecinin kademeli olarak esnetilme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Normalleşmenin en kısa sürede başlamasını isteyen vatandaşlara bir müjde daha verildi. Buna göre tam kapanma döneminde şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetildi. Aynı aileden olan kişiler yan yana yolculuk yapabilecek.

"Geçmiş döneme göre daha iyi gidiyor"

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, ilerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyleyerek, "Aynı aile bireyleri aynı otobüste yan yana seyahat edebiliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte işler açıldı. Geçmiş döneme göre çok daha iyi gidiyor" dedi.

"Çekirdek aileler yan yana seyahat edecek"

Konu ile ilgili açıklama yapan bir diğer isim özel bir firmanın operasyon müdürü Ahmet Dombaz ise, "Çekirdek ailelerin yan yana oturmasına müsaade edildi. Bu bir miktar daha koltuğu kullanabilmemize imkân verse de halen koltuklarımızı tam kapasite ile kullanamıyoruz. Tek başına seyahat eden yolcularımızın yan koltuklarının boş kalması uygulaması devam ediyor. Yani yolcularımızın yan koltuğunda ailelerinden başka bir yolcu seyahat edemiyor" ifadelerini kullandı.

"Yaz seferlerimizi arttırdık"

Yaz sezonunda şehirler arası ulaşımda beklenen hareketliliği de değerlendiren Dombaz, "Geçtiğimiz hafta hem ulaştırma sektöründe hem de Türkiye çapında gerçekleşen yaygın aşı uygulaması ile birçok yolcumuz tatil seyahatlerini planlamaya başladı. Buna bağlı olarak biz de yaz seferlerimizi artırdık ve özellikle tatil rotalarında talepleri karşılayabilmek üzere planlamamızı yaptık" dedi.