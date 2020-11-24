Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı yeni tedbirler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni yasaklar arasında seyahat yasağı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki şehirler arası yasak var mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilecek mi?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri ile ilgili detaylar belli oldu. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilecek mi?

Genel bir yasak ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

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