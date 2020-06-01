Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasıyla Bursa ve Yalova otogarlarında hareketlilik başladı

BURSA/YALOVA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 il ile Zonguldak'a uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması üzerine, Bursa ve Yalova'daki şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu.

Bursa'dan farklı kentlere gitmek isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.



Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları koltuklarda yolculuğa başladı.

Otobüs firması çalışanlarından Orhan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu sektörde görev yaptığını ancak ilk kez böyle bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Güzel, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından şifresini alanların yolculuk yapabildiğine dikkati çekerek "Otogarımız ilk günden çok iyi. Araçlarımız dolu gidiyor. 5 Haziran'a kadar bizim firmanın otobüsleri doldu. Gerekli önlemlerimizi aldık. 46 kişilik araca 23 kişi bindiriyoruz. Yolcularımız maskeli şekilde koltuklarına oturuyor. Bu tedbirleri almak zorundayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

Bayram Tunç da 20 yıldır otogarda çalıştığını belirterek "Hiç böyle bir dönem yaşamamıştık. 2,5 ay evden çıkmadık. 'İşlerimiz ilk günden iyi' diyebiliriz. Arabalarımız dolu gidiyor. Gerekli tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

- Yalova

Yalova Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen yolcular, ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Yolcuların, terminaldeki bekleme koltuklarına aralıklı oturmalarına izin veriliyor.

Seyahat firması çalışanı Ahmet İbin, araçların, yolcu kapasitesinin yüzde 50'siyle hareket ettiğini söyledi.

İbin, biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tarifeye göre satıldığını ifade etti.