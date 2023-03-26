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Aktüel Şehirde sağanak! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Aktüel

Şehirde sağanak! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 23:17:00 -
Şehirde sağanak! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Elazığ’da aralıksız süren sağanak yağışlar sonrasında Akçakiraz beldesinde ev, ahır ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Dereler taşarken yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu.

Şehir merkezinde sokaklar adeta dereye dönerken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak ile birlikte bir çok noktada sel meydana geldi. Akçakiraz beldesi Bahçekapı ve Yenice Mahallesi'nde meydana gelen taşkınlarda ev, ahır, okul ve onlarca tarım arazisi zarar gördü. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, sular altında kalan yapılarda incelemelerde bulundu.

Başkan Kaya, yaptığı açıklamada “Tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlarımızın ciddi anlamda mağduriyeti var. Yenice Mahallemizde de bir ilkokul sular altında kaldı. Buraya DSİ ve İl Özel İdarenin ciddi bir yatırımı gerekli. Biz belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımız ile sahadayız ama en az 10 yerde tablo aynı. Bize bir kaynak, bütçe veya araç desteği mutlaka lazım. Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Bizi bu mağduriyetten koruyun. Rabbim bizi bu girdaptan korusun” dedi.
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