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Yaşam Şehirde hayrete düşüren olay! ‘Hasbinallah’
Yaşam

Şehirde hayrete düşüren olay! ‘Hasbinallah’

Aydın’da ilgi çekici bir olay yaşandı. Kovana ve peteklere, "Allah, hasbinallah" gibi yazılar yazan arılar, yazıları yazdıktan sonra kovanı terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:20:00 - 2020-10-25 10:25:23
Şehirde hayrete düşüren olay! ‘Hasbinallah’

Aydın'da arıcıları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Arılar kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar.

İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten Aydınlı arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun önemli bir mesaj olduğunu inandıklarını belirttiler. Kovanlarda yiyecek olmasına ve arıların oğul verme dönemi olmamasına rağmen arılar, kovana Allah'ın isimlerini yazarak siliyor, sonrada kovanı terk ediyorlar. Arıların bu gizemli hareketleri arıcıları ise şaşırtıyor.

"Allah, hasbinallah"

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllardır arıcılık işi ile uğraşan Gedik ailesinin arı kovanlarının içerisinde son günlerde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Kovana ve peteklere, "Allah, hasbinallah" gibi yazılar yazan arılar, bu yazıları bir süre sonra silip kovanı terk ediyorlar. Arılarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Gedik ailesi, yetkililerden bu gizemli olayın araştırılmasını istiyor.

Kaynak: A Haber

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Yorumlar

32

işte bu alemlerin tek rabbi olan allahın büyüklüğünü sınırsız yüceliğinin kanıtıdır keşke bunu müslüman olmayanlar görsede anlasalar
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Muhammed

Lan islamla dalga geçmeyi bırakın terbiyesiz herifler. Takiyye yapıyorsunuz.
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