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Sağlık Şehirde 21 apartman karantinaya alındı
Sağlık

Şehirde 21 apartman karantinaya alındı

Bitlis'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 22:21:00 -
Şehirde 21 apartman karantinaya alındı

Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Kovid-19 vakalarının görüldüğü il merkezindeki 21 apartmanın bugün saat 23.59'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Apartmanlarda uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, bu adreslerde ikamet eden görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına, karara uyulmaması durumunda her seferinde idari para cezası uygulanacağına ve kişiler hakkında adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir."

 

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