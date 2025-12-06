Şehir trafiğinde ölümle burun buruna anlar! Bursa’da tehlike saniye saniye kaydedildi!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şehir içi trafiğin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne seren görüntüler araç kamerasına yansıdı. Şehir merkezine seyreden bir sürücü, yalnızca bir dakika arayla iki farklı tehlikeli yolculuğu kaydetti.

İlk olarak yolun ortasında ilerleyen bir bisikletli, araçların arasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyrine devam etti. Ardından ise bir genç, seyir halindeki halk otobüsünün arka tamponuna tutunarak gizli yolculuk yaptı. Her iki genç de tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederken, bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Uzmanlar, bu tür davranışların hem sürücüler hem de gençler için büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde alınmayan güvenlik önlemlerinin, küçük bir dikkatsizlikle büyük kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Bursa’da sık sık gündeme gelen trafik güvenliği sorunları, bu görüntülerle bir kez daha tartışmaya açıldı. Vatandaşlar, gençlerin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculukların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulundu.