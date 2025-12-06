  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi

CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!

8 ülkenin Dışişleri Bakanlarından ortak Gazze açıklaması

Penaltı tartışmasına Buruk’tan net mesaj!

Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Lübnan’dan İsrail’e sert çıkış! Derhal ve koşulsuz çekilme çağrısı!

Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”

Ümit Özdağ’dan Türkiye’ye ağır hakaret! Türk Ceza Hukuku’na “Düşman Ceza Hukuku” dedi!

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler
Yerel Şehir trafiğinde ölümle burun buruna anlar! Bursa’da tehlike saniye saniye kaydedildi!
Yerel

Şehir trafiğinde ölümle burun buruna anlar! Bursa’da tehlike saniye saniye kaydedildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şehir trafiğinde ölümle burun buruna anlar! Bursa’da tehlike saniye saniye kaydedildi!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şehir içi trafiğin ne denli büyük riskler barındırdığını ortaya koyan görüntüler araç kamerasına yansıdı. Kurallara hiçe sayan sürücülerin neden olduğu tehlikeli manevralar, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şehir içi trafiğin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne seren görüntüler araç kamerasına yansıdı. Şehir merkezine seyreden bir sürücü, yalnızca bir dakika arayla iki farklı tehlikeli yolculuğu kaydetti.

İlk olarak yolun ortasında ilerleyen bir bisikletli, araçların arasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyrine devam etti. Ardından ise bir genç, seyir halindeki halk otobüsünün arka tamponuna tutunarak gizli yolculuk yaptı. Her iki genç de tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederken, bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Uzmanlar, bu tür davranışların hem sürücüler hem de gençler için büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde alınmayan güvenlik önlemlerinin, küçük bir dikkatsizlikle büyük kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Bursa’da sık sık gündeme gelen trafik güvenliği sorunları, bu görüntülerle bir kez daha tartışmaya açıldı. Vatandaşlar, gençlerin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları bu tehlikeli yolculukların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulundu.

14 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı, arkadaşı can verdi!
14 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı, arkadaşı can verdi!

Yerel

14 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı, arkadaşı can verdi!

Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı
Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı

Yerel

Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı

Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı
Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Yerel

Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23