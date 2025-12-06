  • İSTANBUL
Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde dünya barışına yaptığı katkılar gerekçesiyle FIFA tarafından ilk kez verilen “FIFA Barış Ödülü”ne layık görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde FIFA’nın ilk kez verdiği “FIFA Barış Ödülü”nün sahibi oldu. Ödül, Trump’ın küresel barışa katkıları gerekçesiyle takdim edildi.

INFANTINO ÖDÜLÜ SAHNEDEN VERDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sahnede Trump’a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı’nın yalnızca bir yıl içinde dünyanın çeşitli bölgelerinde sona eren çatışmalarda belirleyici rol oynadığını söyledi. Infantino, FIFA’nın tarihindeki ilk “Barış Ödülü”nün, dünya barışına katkılarından dolayı Trump’a verildiğini belirtti.

“DÜNYA ŞU ANDA DAHA GÜVENLİ BİR YER”

Ödülü aldıktan sonra konuşan Trump, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaş, Hindistan–Pakistan gerilimi gibi birçok bölgesel çatışmaya gönderme yaparak, “Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı. Trump, ailesine ve Dünya Kupası ortakları Kanada ile Meksika liderlerine teşekkür ederek, “Dünya şu anda daha güvenli bir yer” dedi.

FIFA, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada dünya barışına katkı sağlayan bir kişiye ilk kez böyle bir ödül verileceğini duyurmuştu.

 

LİDERLER SEMBOLİK KURADA YAN YANA

2026 Dünya Kupası kura çekimi, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirildi. Ev sahibi oldukları için turnuvaya otomatik katılan ABD, Kanada ve Meksika’nın liderleri Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum törende yan yana geldi.

Sembolik kura çekiminde kendi ülkelerinin isimlerini gruplara yerleştiren liderler, tören esnasında samimi görüntüler verdi. Trump, kurayı çekerken efsane futbolcu Pele’den övgüyle söz ederek, “Pele fantastikti ve en iyilerden biriydi” dedi.

“SOCCER VE FOOTBALL ÇELİŞKİSİ”

ABD’de futbol için “soccer” kelimesinin kullanılmasına atıfta bulunan Trump, dünyanın geri kalanında sporun “futbol” olarak adlandırıldığını hatırlatarak, “Aslında doğru isim futbol olmalı. Bizim başka bir isim bulmamız gerektiği konusunda şüphe yok” yorumunda bulundu.

Törende gümrük vergisi tartışmalarına rağmen Trump ile Kanada Başbakanı Carney’nin samimi pozlar vermesi dikkat çekti. Program, FIFA Başkanı Infantino’nun üç liderle birlikte çektiği özçekimle sona erdi.

 

