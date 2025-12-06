  • İSTANBUL
Dünya

8 ülkenin Dışişleri Bakanlarından ortak Gazze açıklaması

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, İsrail’in Filistin halkını topraklarından sürme girişimlerini kesin biçimde reddederek Refah Sınır Kapısı planına dair ciddi endişelerini dile getirdi.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Gazze’ye ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, İsrail’in Filistin halkını yerinden etme yönündeki her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN REFAH KAPISI UYARISI

Bakanlar, İsrail’in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır’a nakletmek için Refah Sınır Kapısı’nı tek yönlü açma planına dair derin endişe duyduklarını belirtti. Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade eden ülkeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği planın tüm maddelerine uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamada, söz konusu planın Refah Sınır Kapısı’nın çift yönlü açık tutulması, Gazze halkının ayrılmaya zorlanmaması, insani koşulların iyileştirilmesi ve Filistinlilerin kendi topraklarında istikrarı yeniden kurabilmeleri için gerekli şartların sağlanmasını içerdiği hatırlatıldı.

Bakanlar, Trump’ın bölgede barışı sağlama çabasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenlik ve bölgesel istikrar için “Trump Planı”nın gecikmeksizin tam olarak uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

GAZZE İÇİN KOORDİNASYON ÇAĞRISI

Ateşkesin tam olarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen bakanlar, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze’ye insani yardımların sınırsız erişiminin sağlanması ve yeniden inşa süreçlerinin başlatılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki sorumluluklarını yeniden üstlenebilmesi için uygun koşullar oluşturulmasına da dikkat çekildi.

Ülkeler, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı başta olmak üzere tüm ilgili kararların uygulanması için ABD ile ve bölgesel–uluslararası tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Bu çabaların, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına giden süreci desteklemesi gerektiği vurgulandı.

 

