Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında verilen penaltı kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu pozisyonun açık bir hak ihlali olduğunu savunarak Türk futbolunda adaletin zedelendiğini vurguladı ve Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumları göreve çağırdı.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

 

"Bugün oynanan Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

 

