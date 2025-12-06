  • İSTANBUL
Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Kayalık bir yamacın altında açılan küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen onlarca küp ve kimliği bilinmeyen büyük bir mezar bulunuyor.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar tespit edildi.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Daha önce Batman Valiliğince bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen eserlerin Batman Kültür Envanteri'ne işlendiği bilinirken, bu yeraltı camiine dair herhangi bir kayıt bulunmaması dikkat çekti.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Caminin keşfine tanıklık eden doğa yürüyüşçüsü Sabahattin Atalay, Cehennem Deresi'nden geçtikten sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Gömek Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken köylüler bir oyuk gösterdi. İçeri girince karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcıydı.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Mihrap tamamen sağlamdı. Duvarların içine gömülü çok sayıda küp vardı, bunların akustik için kullanıldığı öğrendim. İçeride büyükçe bir mezar bulunuyor. Dışarı çıktığımızda da onlarca mezarın yaylaya yayıldığını gördük. Tarihin derinliklerinden çıkmış gibi bir yapı.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

Dönemi bilinmiyor, uzman incelemesi gerekiyor. Yaptığım araştırmada uzmanlar, yapının mimarisinin ilk bulgularla Orta Çağ - erken İslam dönemi veya daha eski bir kültüre işaret edebileceğini, ancak net tarihlemenin ancak kapsamlı bir arkeolojik çalışma ile yapılabileceğini belirttiler" dedi.

Foto - Batman’da yeraltından gizemli cami çıktı! Mezar ve küpler uzmanları şoke etti

