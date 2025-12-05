Penaltı tartışmasına Buruk’tan net mesaj!

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, “Benim görüşüm kolun doğal konumunda oldu. Buna yakın pozisyonları gördük. Hakem orada penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi” dedi.

Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonda Kazımcan’ın elinin doğal konumda olduğunu belirten Okan Buruk, hakemlerin aynı pozisyonlarda farklı kararlar verebildiğini söyledi. Okan Buruk, “Bu dönem bizim için zor geçiyor. Maç yoğunluğu, sert maçlar ve kadro yapımızla birlikte. Geçen maçla aynı 11 ile başladık. İlk yarı iyi oynadık, iyi başladık. Rahat bir 45 dakika oynadık. Lemina’nın sakatlığı, ilk yarı oyunda tuttuk. İlk yarıyı bitirmesini istedim. Devam edemeyeceğini söyleyince çıkartmak zorunda kaldık. Devamında yorgunluklar oldu. Tam olarak hazır olmayan oyuncularımız da var. Kulübeden dakika olarak katkı almamız zor. Yunus’u 25 dakika düşünüyorduk. Berkan da uzun süredir antrenmana çıkmıyordu. Arda ve Davinson’u yer değiştirdik. 2-1 sonrasında rakibimizin atakları vardı. Bizim de girmeye çalıştığımız pozisyonlar oldu. 3’üncü golü bulsak daha rahat olabilirdi. Kazımcan’ın penaltı pozisyonu var. Bizim için de 2 tane VAR incelemesi oldu, sonuç olumsuz çıktı. Bu kadar şanssız bir gece mi olur dediğim bir gol yedik. Topun bizi sevmediği bir gece olarak değerlendirirken, Barış’ı beke aldık. Arda’yı oyundan alma nedenim taktikseldi. Genç bir oyuncu, çok üzüldü. Bizim için çok değerli. Süre buluyor. Taktiksel olarak Barış’ı beke alıp önde 2 forvete döndük. Son dakika penaltı pozisyonu. Biz 2 penaltı, 1 kırmızı bekledik. Benim görüşüm kolun doğal konumunda oldu. Buna yakın pozisyonları gördük. Hakem orada penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi. Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Burada verilecek her karara saygı duymak gerekir. Real Madrid maçında buna benzer bir şey oldu. Karar değişebiliyor. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan’ın ayağına küçük bir basma denildiği gibi. Davinson’un pozisyonuna kırmızı verilebilir. Sallai topa bakarken bastı kırmızı gördü. Gençlerbirliği maçında rakip oyuncu bastı, görmedi. İkinci gol öncesi Davinson’a faul yapıldı. Top taca çıktı, golü yedik. Orada faul de verebilirdi. Benzer pozisyonlarda Berkan sarı kart gördü. Rakip görmedi. Hakemin takdiri saygı duymak gerekiyor. Benzer şeyler de bugün farklı kararlar verdi” diye konuştu.

‘ÖNEMLİ OLAN BURALARI BAŞARILI ŞEKİLDE GEÇMEKTİ’

İlkay Gündoğan’ın performansından mutlu olduğunu dile getiren Buruk, “İlk yarıda oyunu yönetirken, bizde kalmasında önemli rol oynadı. Gençlerbirliği maçında İlkay’ı 30 dakika oynatmayı düşünüyordum. Zorunluluktan 45 dakika oynattık. Şampiyonlar Ligi maçı, Fenerbahçe maçı, bugün maça çıktı, 4 gün sonra maça çıkacak. Tam olarak yüzde 100 olmadan bu kadar maç oynamaları, süreleri uzun oldu. Fenerbahçe maçında çıkartma sebebim sakatlıktı. Daha diri, daha az maç, rotasyon yapacağımız durumda oyuncularımıza yükleniyoruz. Sakatlık riskini de alıyoruz. Mecbur kaldım yani. Oyuncu değiştiremiyorum. Maç öncesinde düşünüyorum. Şu oyuncuya bir şey olursa, ne olacak. Hiçbir bölgede oyuncum kalmadı. Bir tek santrfor olarak Icardi kaldı. Arda genç bir oyuncu. Berkan, Yunus gibi isimler sakatlıktan döndü. Buna benzer bir durumu geçen sene şubat ayında Avrupa’da yaşamıştık. Bu sene de yaşadık. Gerçek gücümüzü bulacağız. Önemli olan buraları başarılı şekilde geçmekti. Fenerbahçe’yi yenecektik. Son dakika golle berabere kaldık. Bu dönemde eksiklerden dolayı zorlandık. Burada oyuncuların performanslarını değerlendirmemek lazım, üst üste çok maç oynadılar” ifadelerini kullandı.

‘SİNGO VE JAKOBS ORADAKİ TURNUVAYI OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİLLER’

Singo ve Jakobs’un Afrika Kupası’na gidebilecek durumda olmadığına dikkat çeken Buruk, “Singo’nun bek oynaması sakatlık nedeni değil. Nedenlerinden birisi olabilir. Genç bir oyuncu. Diri ve profesyonel. Sezon başını bizle geçirmedi. Orada nasıl geçirdi bilmiyoruz. İlkay ve Singo sezon başını bizle geçirmeyen oyuncular. Geldiklerinde de takımın gerisindelerdi. Oyuncuları takımın içine sokmak zorundayız. Singo’nun tekrarlama nedeni beklenenden erken oynatmamız. Ona ihtiyacımız olduğu bir maçtı. Devamında daha çok eksildi. O zamana baktığımızda, daha kalabalıkmışız. Stoper de sprintin olduğu bir yer. Geriye doğru attığınızda da sakatlık olabilir. Sadece antrenmanla ilgili olmayan, diş sağlığından da geçen adale sakatlıkları olabiliyor. Bununla ilgili kontrolleri de yaptırdık, önlemler de aldık. En kısa zamanda iyileştirip, inşallah Afrika Kupası’na da çağırmazlar. Şu anda sakatlığı var. Biz bu oyuncuları hazırlayıp, Afrika Kupası’na gönderirsek bizim için çok mutlu olduğumuz bir durum olmayacak. Çünkü sakatlar. Jakobs ve Singo’nun bizle kalıp, iyileşmelerini tamamlamaları lazım. Şu anda oradaki turnuvayı oynayabilecek durumda değiller” şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı olmasına rağmen Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyen Lemina’ya ayrı bir parantez açılmasını gerektiğini belirterek oyuncusuna performansı için teşekkür etti.

‘ŞAMPİYONLUK BU SENE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ’

Dışardan stresli göründüğü, kendisinde bir stres olup olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

“Stresli değilim. Maç öncesi değildim. Ama kafamda kadroya girecek oyunculara bakıyorum. Bazı mevkilerde oyuncu değiştiremeyeceğimi biliyorum. Kolay bir şey değil. Bu dönemi az hasarla atlamaya çalışıyorum. Geçen haftaki maç için derseniz, hakem kararları. Aleyhimize 14, 15 yanlış karar var. Böyle bir durumda sakin kalmanız çok zor. Ben oyuncularımızın gerçekten sakin kaldığını düşünüyorum derbide. 45 dakika size faul verilmemiş. 14 tane yanlışı gösterdikten sonra maçın sonucuna etki edecek hata yoktu denmesi… Her takımın başına gelebilir, bizim başımıza geldi. Ufak, tefek tepkiler oluyor. İnsanız sonuçta. Stresli değilim. Çok rahatım. Takıma, camiaya güveniyorum, çok güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Geçen haftaki maç bizim için milattı. Herkes sezon başından beri şuna odaklandı. Avrupa’da başarılı olun, Türkiye önemli değil. Bu kafamıza sokulmaya çalışıldı. Bizi Şampiyonlar Ligi’ne götüren Türkiye’deki şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi’nde de aynı isteği gösteriyoruz. Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha önemli. Hedef 26.”