CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin kongresinde yaptığı bir açıklama, siyaset sahnesini sarstı ve CHP'nin "kara sicilini" yeniden gözler önüne serdi. HDP'ye yönelik kapatma davası ve Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmeler bağlamında, "celladına aşık olmakla" ithamda bulundu.

Özel'in "sendromlu" ithamına DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan anında yanıt verdi.

Bakırhan, "Öyle bir halkı sendromla itham etmek demokratik siyaset midir?" diye sordu.

CHP'nin "cellatlıklarla dolu kendi kara tarihini unuttuğunu" söyleyen Bakırhan, celladı kimin iyi bildiğini şu sözlerle vurguladı: "Biz bu coğrafyadaki halklar, inançlar, devrimciler, ezilenler, emekçiler olarak celladı çok iyi tanırız."

Cellatların izlerinin nerede olduğunu ise "mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, yakılmış köylerimizden, direndiğimiz o zindanlardan çok iyi biliyoruz" diyerek açıkça CHP'nin geçmişine işaret etti.