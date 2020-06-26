"Şehir Şehir Eskrim" projesi Ordu'da

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dördüncü durağı Ordu oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ilde yürütülen eskrim faaliyetleri ve pandemi süreci hakkında bilgi verdi.

Ordu’da eskrim çalışmalarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Federasyon destekleriyle yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirten Genç, ilde eskrime yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Genç, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Yeni Ordu Stadyumu da tamamlanınca eskrim branşımız da çok güzel bir salona kavuşmuş olacak. Böylece sporcu sayımızın da artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Eskrim İl Temsilcisi Büşra Varol da antrenörlük çalışmaları ve pandemi sürecinde yapılan eğitimleri paylaştı.

Varol, "Tanıtımlarla eskrimi Ordu’da yaymaya çalışıyoruz. Büyük ilgi görüyoruz. Lisanslı sporcularımız 50’yi aştı. İlimizden de ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin beşinci durağı Trabzon olacak.