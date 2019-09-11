0553 313 94 23

Şehir Hastanesi’nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:27
Şehir Hastanesi’nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.


Dünyada 100 yıldan beri var olan fizyoterapistlik mesleğinin sorumluluklarınavurgu yapılan etkinlikte; sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde görev yapan fizyoterapistler, mesleklerine özel günlerini pasta keserek kutladı.


Kutlamaya, FTR Hizmetlerinden sorumlu Başhekim YardımcısıUzm. Dr. Kübra Demir,Rönesans İşletme Hizmetleri Medikal Destek Hizmetler Sorumlusu Tuğba Demirtaş Kulan, Fimer Proje Yöneticisi Duygu Yeter, fizyoterapistler ve uzman doktorlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DAKA İran masasından yeni yayın: şehir şehir Türkiye
    1. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    2. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    3. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    4. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    5. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    6. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    7. Bulancak İskelesi’nde intihar
    8. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    9. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    10. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    11. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    12. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    13. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    14. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    15. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    16. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    17. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    18. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    19. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    20. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...