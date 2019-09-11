Şehir Hastanesi’nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.

Dünyada 100 yıldan beri var olan fizyoterapistlik mesleğinin sorumluluklarınavurgu yapılan etkinlikte; sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde görev yapan fizyoterapistler, mesleklerine özel günlerini pasta keserek kutladı.

Kutlamaya, FTR Hizmetlerinden sorumlu Başhekim YardımcısıUzm. Dr. Kübra Demir,Rönesans İşletme Hizmetleri Medikal Destek Hizmetler Sorumlusu Tuğba Demirtaş Kulan, Fimer Proje Yöneticisi Duygu Yeter, fizyoterapistler ve uzman doktorlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.