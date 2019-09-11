Şehir Hastanesi’nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.11 Eylül 2019 Çarşamba 15:27
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.
Dünyada 100 yıldan beri var olan fizyoterapistlik mesleğinin sorumluluklarınavurgu yapılan etkinlikte; sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde görev yapan fizyoterapistler, mesleklerine özel günlerini pasta keserek kutladı.
Kutlamaya, FTR Hizmetlerinden sorumlu Başhekim YardımcısıUzm. Dr. Kübra Demir,Rönesans İşletme Hizmetleri Medikal Destek Hizmetler Sorumlusu Tuğba Demirtaş Kulan, Fimer Proje Yöneticisi Duygu Yeter, fizyoterapistler ve uzman doktorlar katıldı.
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