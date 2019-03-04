0553 313 94 23

Şehir Hastanesi yüzde 90 doluluğa ulaştı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Şehir Hastanesi yüzde 90 doluluğa ulaştı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi’nin yüzde 90 doluluğa ulaştığını, 4 ayda 650 bin hastaya bakılırken 2 bine yakın doğum gerçekleştiğini ve bin kadar da anjiyo yapıldığı belirtti.


Şehir Hastanesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Bilge, hastane binasının akıllı teknoloji ile donatıldığını söyledi. Doç. Dr. Uğur Bilge, "Şehir Hastanemiz açılalı yaklaşık 4 ay oldu. Daha geniş ve daha ferah bir binaya kavuştuk. Hem çalışan hem de hasta memnuniyetini önceleyen bir mimarisi var. Akıllı bina teknolojisiyle donatılmış durumda. Her yerde havalandırması var, daha temiz, daha ferah. Hastane enfeksiyonlarının riskini azaltan bir hastane. Bunun haricinde daha önce Devlet Hastanesinde olmayan özel birimlerimiz var var" dedi.


"4 ayda 650 bin hastaya bakıldı"


Hastanede yüzde 90 doluluk oranının olduğunu ve 4 ayda 650 bin hastaya bakıldığını ifade eden İl Müdürü Doç. Dr. Bilge, "4 ay olmasına rağmen 650 bin hasta bakıldı burada. 2 bine yakın doğumumuz var, yaklaşık bin kadar da anjiyomuz var. Bu şekilde güçlü bir hizmet veriyoruz. Halkımızın Şehir Hastanesi’ne talebi yüksek, şuanda yaklaşık yüzde 90 dolulukla hizmet veriyoruz. Bende, başhekimimiz de, idareci arkadaşlarımızda hastalarımızı geziyoruz, ziyaret ediyoruz ve inanılmaz bir memnuniyet var. Daha önceki hastanemizde bizim nitelikli yatağımız azdı. Nitelikli yatak derken bir veya iki kişinin kaldığı, daha fazlasının kalmadığı, içerisinde banyo ve tuvaleti olan odayı kastediyoruz. Buranın tamamı nitelikli yatak, bu bağlamda baktığımız zaman da hastalarda inanılmaz bir memnuniyet var. Çünkü geniş, ferah, havalandırması olan, içerisinde banyo ve tuvaleti olan bir odada kalıyorlar ve bu nedenle gayet memnunlar. Aynı zamanda binanın mimarisinden de, verilen hizmetten de, yönlendirme personeli olsun, hasta taşıma olsun, yemek kalitesi olsun inanılmaz bir memnuniyet var" diye konuştu.


Son olarak Eskişehir’e Şehir Hastanesi kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge şunları söyledi;


"Burada hayır duası alan kişi Cumhurbaşkanımız. Biliyorsunuz onun projesi, hayalim dediği proje ve kendisine çok fazla hayır duası alıyoruz. Biz de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adamın parası yola saçıldı, insanlar parayı korudu
    1. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    2. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    3. Kesin aday listesi - AMASYA
    4. Van’da yarın okullar tatil mi?
    5. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    6. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    7. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    8. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    9. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    10. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    11. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    12. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    13. Osmaneli’nde SKM açılışı
    14. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    15. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    16. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    19. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    20. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor