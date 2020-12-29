Şehir hastaneleri için yenilikçi çözümler

Kan alma süreçlerini iyileştirerek personelin iş yoğunluğunu azaltan şirketin hastanelerin yataklı servislerine konumlandırdığı HBYS uygulaması sayesinde doktorlar ve hemşireler, hastalarla ilgili bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor. Hastaların sıra bekleme süreçlerini de iyileştirmeyi hedefleyen Turkcell, teknolojiyle donattığı şehir hastanelerinde karekodla sıra takibi yapılmasını da olanaklı kılıyor. Hastalar, bilgilendirme ekranlarına eklenen karekodları okutarak sıralarını takip ediyor. Turkcell’in dijitalleştirdiği şehir hastanelerinde pek çok hastaya kayıt işlemi yapıldı. Binlerce bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturuldu. Ayrıca yüz binlerce ameliyat girişi ve taburcu işlemi gerçekleştirildi. Bu sayede hastanelerde verimlilik artarken, hastaların bekleme süreleri kısaldı.