Muhalefetin karşı çıktığı Şehir hastaneleri büyük yük aldı! Depremzedeler Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor!

Hatay'da enkaz altında kalıp 206'ıncı saatte kurtarılan 77 yaşındaki Mahmut Çetin, Sağlık Bakanlığı helikopteri ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başta Hatay olmak üzere depremin yaşandığı bölgelerde enkaz altından çıkarılan bebekler ve çok sayıda afetzede, en yakındaki Adana Şehir Hastanesine getiriliyor. Hastanenin heliport pisti neredeyse hiç boş durmuyor.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar deprem ilk gününden beri sağlık ordusunun tüm depremzedelerin yaralarını sarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Çetinkünar, "Son bir kaç gündür duyduğumuz haberler bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu yüksek tutmamıza sebep oluyor. Enkaz bölgesinden gelen güzel yaşam haberleri üzerine heliport alanında gelen hastaları beklemeye başlıyoruz." dedi.

Havanın soğuk olmasının, enkazdan 9 gün sonra çıkan yaralıların yaşam mücadelesi vermesine avantaj sağladığını kayden Çetinkünar, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Enkazdan hala sağ çıkarılabilenlerin tek umudu ezilme sendromu dediğimiz, ezilmelere uğramamış olması, kafa travması almamış olması, herhangi bir göğüs travması almamış olması. Havanın soğuk olması bizim için özellikle Antakya bölgesinde avantaj oldu. Sıcak havalarda kuraklığa ve susuzluğa, vücudun dayanması çok daha zor." diye konuştu.

Dr. Çetinkünar şöyle devam etti: Son 4-5 günden beri gördüğümüz vakalar elleri, ayakları sağlam ve sadece susuzluktan yakınanlar oldu. Tabii ki bunların böbrek fonksiyonları bozuluyor. Bu yaralalılarımızın da tedavilerini hemen yapmak için yoğun bakıma alıyoruz ve tedavilerine başlıyoruz.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar