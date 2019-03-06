Şehir hastaneleri arasında bir ilk

Şehir hastaneleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesinde Türkiye’de ilk defa maddi durumu kötü olan hastalara yönelik ‘Sosyal Market‘ açıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde hizmete giren Sosyal Market ile ihtiyacı olan hastalara ücretsiz olarak malzeme temin ediliyor. Düşük gelirli hastalara ihtiyaç duydukları pijama, iç çamaşırı ve terlik gibi ürünler ücretsiz olarak temin ediliyor. Marketin ihtiyaçları ise gönüllü kişi veya kurumlar tarafından karşılanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi B Blok 1. kattaki Sosyal Market’in açılışında İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Sosyal Market hakkında bilgiler veren Bilge, "Şehir Hastanemiz açılalı yaklaşık 4 ay oldu. Bu süreç zarfında bir ilki gerçekleştirerek Sosyal Market açılışımızı gerçekleştirdik. Burada amacımız ihtiyacı olan hastalarımıza ücretsiz olarak malzeme temini sağlamak. Bu anlamda da bina içerisinde bir yer açarak hastaların ulaşabileceği bir yere marketimizi açtık. İhtiyaç sahibi olan hastalarımızın tedavi gördükleri süre zarfından ilgili hekim ya da hemşire tarafından sosyal hizmet uzmanlarımıza iletilmesinden sonra yapılacak olan değerlendirmeler sonrasın da temizlik, pijama, terlik ve iç çamaşırı gibi tüm malzemeler ücretsiz olarak karşılanacak. Bu projenin amacı, hastanemizde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarımız için tedavi süreleri boyunca ihtiyaç duydukları kişisel bakım ürünleri, her çeşit kıyafet ve ayakkabı gibi malzemeler ücretsiz temin edilecek. Projenin kaynağı ise gönüllü kişi veya kuruluşlardan gelen ürünler ile hastane çalışanları tarafından Sosyal Market’e ulaştırılan temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafet ve ayakkabılardan ulaşmaktadır" diye konuştu.