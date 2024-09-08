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Yerel Şehir eşkıyalarına operasyon!
Yerel

Şehir eşkıyalarına operasyon!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 09:08:00 -

Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.


İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İHA
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