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Gündem Şehir değiştirdi... Adnan Oktar o hapishaneye nakledildi!
Gündem

Şehir değiştirdi... Adnan Oktar o hapishaneye nakledildi!

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:34:00 -
Şehir değiştirdi... Adnan Oktar o hapishaneye nakledildi!

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak’ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ’ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Temmuz 2018’de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.

Edirne macerası da kısa süren Oktar’ın yine yeri değiştirildi.

Batman'a nakledildi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Oktar, Batman’ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli T tipi cezaevine nakledildi.

Öte yandan müritlerin Oktar ile birlikte Batman'a sevk başvurusu reddedildi.

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Yorumlar

umarım yargıtay bozmaz

Haberini yaptığınız adamın heykelini de dikmeniz gerekmiyor; ha illa dikecekseniz onu temsil eden anıt g zaten, ama o da yayınlanmaz ki bilader!
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