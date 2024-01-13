  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan, eskileri terk edip Türkiye'de olan şirketlerden granit fayans tedarik etmek istedi!

13 saat süren Seçil Erzan duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Yüzlerce şubesi olan marketten olay indirim! Yumurta fiyatlarını düşürdüler

Rusya ile Batı arasında petrol ve doğalgaz ihracatı fışkıracak derken ipler koptu: Ruslar resmen duyurdu! Hamleye hazırlanıyor

Yunanistan'ın Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracağı İHA'lar belli oldu! Resmen duyurdular

ABD'den tansiyon düşürecek İran açıklaması

Emekli için ek zam sistemi: 3 olumlu karar geldi! Türkiye toplantısını yapacak!

"Her yerden petrol fışkırıyor" deniyordu! Açıklama geldi: Keşke petrol olsaydı

Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje

Cengiz Holding'den çok konuşulacak karar! Dev araziye yapacak
Yerel Şehir ayılarına af yok: İstanbul'daki driftin cezası belli oldu
Yerel

Şehir ayılarına af yok: İstanbul'daki driftin cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:18:00 -
Şehir ayılarına af yok: İstanbul'daki driftin cezası belli oldu

Beykoz'da drift yapan bir otomobil sürücüsüne 20 bin 778 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Beykoz'da drift yapan bir otomobil sürücüsüne 20 bin 778 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Beykoz’da Yahya Kemal Caddesi üzerinde 4 Ocak tarihinde otomobiliyle drift yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün radarına takıldı. Araç sürücü T.G., polis tarafından yakalandı.

Sürücü T.G.'ye drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç drift maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemlerin yapılması için Beykoz Çavuşbaşı Şehit Üzeyir Kocatürk Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Cezayı duyunca aracını ateşe verdi!
Cezayı duyunca aracını ateşe verdi!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cezayı duyunca aracını ateşe verdi!

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi
Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi

Dünya

Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi

AB'den Türkiye'nin yanında tutum takınan Macaristan'a ceza
AB'den Türkiye'nin yanında tutum takınan Macaristan'a ceza

Dünya

AB'den Türkiye'nin yanında tutum takınan Macaristan'a ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bunların durumları böyle

Bu tür tiplerin dışarıdaki yaşantılarına bakın alayı zonta conta sibop top yumuşak çünki kendilerini böyle göstermeye çalışıyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23