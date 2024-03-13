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Dünya Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'
Dünya

Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'

Yeniakit Publisher
2024-03-13 14:21:00 -
Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'

Halk, zehirli kimyasallarla dolu tanka düşen bir kedi konusunda uyarıldı. Kediden uzak durmaları istendi. Durum bir fabrika işçisinin sarı renkte pati izleri görmesiyle fark edildi.

Halk, zehirli kimyasallarla dolu tanka düşen bir kedi konusunda uyarıldı. Kediden uzak durmaları istendi. Durum bir fabrika işçisinin sarı renkte pati izleri görmesiyle fark edildi.

Japonya’nın Fukuyama şehrinde bir kedi kaplama fabrikasında kimyasallarla dolu bir tanka düştü.

Kedinin tanka düşmesi, bir fabrika işçisinin sarı renkte pati izleri görmesiyle fark edildi.

Güvenlik görüntülerini izleyen işçi, kedinin tanka düştüğünü ve kurtulmasının ardından bölgeden uzaklaştığını gördü.

Fukuyama'daki yetkililer, halktan hayvandan uzak durmasını ve gördükleri herhangi bir şeyi polise bildirmelerini istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Anormal görünen bir kediye dokunmamaları" konusunda uyarılan halka hayvanın olay sonucunda ölmüş olabileceğini de ifade edildi.

Kedinin turuncu ve kahverengi renkli, oldukça asidik ve kanserojen bir kimyasallarla dolu olan bir tanka düştüğü tahmin ediliyor.

Fabrika yetkilileri, yaşanan olayın kendilerine kedi gibi küçük hayvanların içeri girmesine önlem almak için uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

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