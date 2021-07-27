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Gündem Şehidin ailesine şehadet haberi verildi
Gündem

Şehidin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 00:17:00 -
Şehidin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Hakurk bölgesinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Çelebi'nin şehadet haberi, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ve askeri yetkililerce aileye verildi.

Şehit Çelebi'nin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 11 ay önce Ayşenur Çelebi ile evlendiği öğrenildi.

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