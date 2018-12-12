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Şehidin adı mezun olduğu okula 34 yıl sonra verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 34 yıl önce bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan jandarma er Zeki Şahin'in ismi, mezun olduğu Elcik İlkokulu okula verildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:48
Şehidin adı mezun olduğu okula 34 yıl sonra verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde aynı binada hizmet veren Elcik İlkokulu ve Ortaokulunun adının Şehit Jandarma Er Zeki Şahin Ortaokulu olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin annesi Arife, babası Ali Şahin ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Albay Barış Sayın, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaymakam Güldoğan, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için isimlerinin eğitim kurumlarına verildiğini belirterek, "Şehitlerimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar şükran duysak, onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Şehidin babası Ali Şahin de 31 Ekim 1984'te şehit olan oğlunun adının eğitim gördüğü okula verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Okulun isim kurdelesinin kesilmesinin ardından şehit için oluşturulan köşe gezildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin ardından şehidin mezarı ziyaret edildi.

Zeki Şahin, 31 Ekim 1984'te Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olmuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:48
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