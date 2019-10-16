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Şehidimizin vasiyetini babası açıkladı

Tel Rıfat'ta terör örgütü PYD tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in vasiyetini babası Recep Mermer açıkladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:49
Şehidimizin vasiyetini babası açıkladı

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Konyalı Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, şehit Mermer'in babasına ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve inançlı gençleridir.” sözünü hatırlatan Saydam, şehit Yunus Mermer’in ailesine oğullarının ahirette kendilerine şefaatçi olması duasında bulundu.

"Şehit olursam ismim bir camiye verilsin"

Şehit babası Recep Mermer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hüseyin Saydam'a teşekkür etti. Oğlunun vatan sevgisiyle dolu olduğunu, şehit olmadan önce konuştuklarında ise eğer şehit olursam isminin bir camiye verilmesi noktasında vasiyetinin olduğunu söyledi.

Yunus Mermer'in şehit olması

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Yunus Mermer 12 Ekim'de memleketi Konya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:49
  1. Konya
  2. Yunus Mermer
  3. Necmettin Erbakan
  4. Fırat Kalkanı Harekatı

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