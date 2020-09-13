İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayın şehit olduğunu bildirdi. Şehit astsubayın kimliği açıklandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın çıkan çatışmada şehit olduğu bildirildi.

2 ay önce baba olmuş

28 yaşındaki Jandarma Astsubay Aktay'ın 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Şehidin acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberden sonra Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. Akşehir ve Kuzören ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı.

4 kardeş olan şehidin cenazesinin yarın Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şehidimizin kanının yerde kalmadığını bildirerek aynı operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Turuncu kategoride aranıyordu!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mağaraya kıstırılarak çıkan çatışmada öldürülen teröristlerden birinin, terörden arananlarda TURUNCU listede yer alan terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan Velat kod adlı Eyyüp Alper olduğu belirlendi.

Teröristin; 2014'te Hakkâri/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017'de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Sabotajcı da öldürüldü

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Nidal kod adlı Ahmet Akman olduğu tespit edildi.

Teröristin, 2018'de Hakkâri/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda Polis Özel Harekata ait zırhlı aracın geçişi sırasında yapılan ve 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğu, 10 Özel Harekat Polisinin yaralandığı EYP’li (el yapımı patlayıcı) saldırının failleri arasında olduğu belirlendi.