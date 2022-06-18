Şehidimiz Ömer Yıldırım'ın vasiyeti! 'Şehit olacağım ayan oluyor...'

Bir süre önce nikah kıyıp, Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz'da düğün yapmayı planlayan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.

Yıldırım memleketi Sivas'ın Gazi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Yıldırım'ın yakınlarına şehit olacağını hissettiğini söylediği, amcası Bilal Yıldırım'a mezarı ile ilgili vasiyette bulunduğu öğrenildi.

'Üzerine şehitler tepesi yazın'

Şehidin amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açmasında, 'Bilal amca ben en fazla sana güveniyorum. Senden bir isteğim var. Benim şehit olacağım devamlı bana ayan oluyor. Senden istediğim beni köyün mezarlığa defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda bir demir, demirin üstüne de bir bayrak ve mezarımın üzerine de Şehitler Tepesi diye yazın' derdi." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Hatice Yıldırım da "Oğlumun isminin köyde yaşatılmasını istiyorum. Oğlum unutulmasın. Kendi vadetmişti. 'Ben şehit olacağım. Mezarımı köyüme yaptırın. Ben köyümde yaşatılacağım' demişti." şeklinde konuştu.

Ömer Yıldırım'ın şehit olmadan önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise yürek dağladı.

Şehit Yıldırım'ın görevi sırasında bölgedeki çocuklara çeşitli hediyeler alıp, sürpriz yaptığı fotoğraf karelerini paylaşmıştı.