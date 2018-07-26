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Şehidi selamlayan bayrak

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan'ın son yolculuğuna uğurlandığı memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen Türk bayrağına ilişkin görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
Şehidi selamlayan bayrak

Ankara'dan uçakla getirilen şehit Ercan için dün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenini Tuba Uyur, çalıştığı ofisin penceresinden cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri izlerken şehidin cenazesini taşıyan top aracının saat kulesinin önüne geldiği anda kulenin yanında bulunan Türk bayrağının bir anda dalgalandığını fark eden Uyur, etkilendiği bu görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Uyur'un paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
  1. Ankara
  2. şehit
  3. Elazığ

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