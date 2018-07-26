Şehidi selamlayan bayrak

Ankara'dan uçakla getirilen şehit Ercan için dün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenini Tuba Uyur, çalıştığı ofisin penceresinden cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri izlerken şehidin cenazesini taşıyan top aracının saat kulesinin önüne geldiği anda kulenin yanında bulunan Türk bayrağının bir anda dalgalandığını fark eden Uyur, etkilendiği bu görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Uyur'un paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.