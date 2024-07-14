Şehid olan babasına Gazzeli çocuk böyle veda etti! Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam?
Gazzeli bir çocuk işgalci İsrail tarafından şehid edilen babasına işte böyle veda etti. “Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam.”
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki masumlara on aydır acımasızca, haince saldırıları devam ediyor. Gazzeli çocuk işgalci İsrail’in bombardımanı sonrası hayatını kaybeden babasına ağlayarak veda etti.
Oğlu babasına, "Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam? Ya Rabbi! Babamın her türlü yükünü hafiflet. Dolunay kadar güzelsin babacığım." dedi.