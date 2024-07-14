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Sosyal Medya Şehid olan babasına Gazzeli çocuk böyle veda etti! Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam?
Sosyal Medya

Şehid olan babasına Gazzeli çocuk böyle veda etti! Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam?

Yeniakit Publisher
2024-07-14 09:16:00 -

Gazzeli bir çocuk işgalci İsrail tarafından şehid edilen babasına işte böyle veda etti. “Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam.”

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki masumlara on aydır acımasızca, haince saldırıları devam ediyor. Gazzeli çocuk işgalci İsrail’in bombardımanı sonrası hayatını kaybeden babasına ağlayarak veda etti.

Oğlu babasına, "Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam? Ya Rabbi! Babamın her türlü yükünü hafiflet. Dolunay kadar güzelsin babacığım." dedi.


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Yorumlar

Selahaddin Eyubi

Göz yaşlarımız kan akıyor yüreğimiz parmak parca ne fayda bir devlet sancağı gerek zira tüm İslam devlet liderleri korkak kimse sancağını askerini ALLAH AZZE VE CELL YOLUNA FEDA ETMİYOR AMA kahrolasıca ırkları için bir birilerine saldırırlar ölene ağlamıyorum bu parçalanmış halimize ne kadar zalim olduğumuza ağlıyorum
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