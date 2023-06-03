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Gündem Şehbaz Şerif, Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara'ya geldi
Gündem

Şehbaz Şerif, Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara'ya geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 10:43:00 -
Şehbaz Şerif, Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara'ya geldi

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere Ankara’ya geldi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda üst düzey hükümet yetkilileri ve diplomatik görevliler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Şerif’e Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb ve Başbakan’ın özel yardımcısı Tariq Fatemi eşlik ediyor.

Başbakan Şerif, ziyareti sırasında enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları sektörlerini temsil eden önde gelen iş liderleriyle de görüşecek.

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