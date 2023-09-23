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Sosyal Medya Şehadete gülümseyerek yürüdü! Son sözleriyle ağlattı: Köyüme yol yaptırın
Sosyal Medya

Şehadete gülümseyerek yürüdü! Son sözleriyle ağlattı: Köyüme yol yaptırın

Yeniakit Publisher
2023-09-23 00:56:00 - 2023-09-23 01:13:24

Karabağ'da Ermeni askerleriyle girdiği çatışmada şehit olan bir Azerbaycan askeri, son anlarını kaydetti.

Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra ruhunu teslim etmeden önce kaydettiği video, izleyenleri ağlattı.

Azerbaycan askeri videoda şu vasiyetini aktardı:

"Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın."

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