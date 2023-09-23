Şehadete gülümseyerek yürüdü! Son sözleriyle ağlattı: Köyüme yol yaptırın
Karabağ'da Ermeni askerleriyle girdiği çatışmada şehit olan bir Azerbaycan askeri, son anlarını kaydetti.
Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra ruhunu teslim etmeden önce kaydettiği video, izleyenleri ağlattı.
Azerbaycan askeri videoda şu vasiyetini aktardı:
"Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın."
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