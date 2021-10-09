Sonbahara girdik bu son günlerde yazdan kalan meyvelerden olan şeftali için pek çok kişi reçel yapmaya başladı. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte size en lezzetli şeftali reçeli tarifi.

Malzemeler

3 kilogram şeftali (yumuşak olmasın)

1 tatlı kaşığı tereyağı

6 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Yıkadığımız şeftalilerin kabuklarını soyalım. Şeftaliler aynı boyutta doğramaya özen gösterelim. Doğradığımız şeftalileri kapaklı bir kaba boşaltalım ve üzerine şekeri ekleyelim. Kapağını kapatarak bir gün bekletilir. Beklettikten sonra şeftalileri 20 dakika kadar kaynatalım üzerinde köpükleme olacaktır zaman zaman kaşık yardımı ile alalım. Tereyağını ekleyelim 5 dakika kadar daha kaynatalım. Limon suyunu döktükten sonra 15 dakika kadar daha kaynatın ve ocağı kapatın. Reçeli kavanozlara sıcakken dökün ve sıcakken ağzını kapatın. Afiyet olsun.