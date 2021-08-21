Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli tarifi

Şeftali tam bir şifa deposudur. Ölçülü tüketildiğinde içeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kalp dostu meyveler arasında yer alan şeftali cilt sağlığı için de faydalıdır. Bu meyveden leziz reçeller hazırlayabilirsiniz. İşte, şeftali reçeli tarifi...

Şeftali reçeli tarifi

1 kilo şeftali

4,5 su bardağı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

Şeftali reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle işe şeftalileri yıkayıp, kabuklarını soyarak başlayın.

Çekirdeklerini çıkardığınız şeftalileri küp küp doğrayın.

Derin bir tencerenin içerisine bir kat şeftali bir kat şeker serin. Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar sürdürün.

Ardından tencerenin kapağını kapatın ve en az 2 saat şeftalilerin suyunu salmasını bekleyin.

İki saatin ardından tencereyi kısık ateşe alın.

Ara ara meyveleri karıştırmayı ihmal etmeyin.

Reçel kaynayınca içerisine yarım tatlı kaşığı tereyağı ekleyin ve bu şekilde 15-20 dakika daha kaynatın.

Tereyağını reçelin köpürmemesi için ekliyoruz. Arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz.

Reçel kıvam alınca tencereye limon tuzunu ekleyin.

Limon tuzunu ekledikten sonra bir süre daha reçelin kaynamasını bekleyin.

Tencereyi ocaktan alın ve ılınmasını bekleyin.

Sonrasında reçellerinizi kavanozlara boşaltın.

Bütün bir kış reçel kavanozlarınızı serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.