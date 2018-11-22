Şefkatsizlik en büyük sorun!



Şahit olmuşsundur, parkta düşen bir çocuk daha önceki anne telkinlerinden öğrendiğiyle, kendi kendine ‘Geçti geçti’ deyip acıyan yerini öpebilir. Annesi de yetişir ‘Dur öpeyim de geçsin’ der. Ve.. Geçer, gerçekten geçer! Çünkü şefkatle tedavi edilmiştir. Çocuklar sevdiklerine çok değer verirler..

Onları anlamak, oyun oynatmak değil onunla gerçekten oynamak, güldürmek değil onunla gerçekten gülmek, hayallerini dinlemek değil onunla hayallerini gerçekten hayal etmek, sevmek, şefkatle yaklaşmak, eşlik etmek, rehberlik etmek, kendinden vermek, ondan öğrenmekten geçer. Bazı anneler, babalar onlarla zaman geçirirken çayı kahvesi soğudu diye onunla oyunu kesmez; bilakis çayı kahveyi unuturlar..

Sen de dene

Uludağ Üniversitesi Profesörlerinden Hayati Hökelikli, "Şefkat, çevresindeki insanları kabullenme, onlarla yakından ilgilenme, onlara sevecenlik ve sempati ile yönelmedir. Başkasını koruma, himaye altında bulundurmadır. Dolayısıyla, çevresindeki insanların iyi özelliklere sahip olmalarını arzu edip, onları felakete sürükleyecek yanlış işlerden ve kötü davranışlardan koruma isteği de şefkat duygu ve düşüncesinden kaynaklanır" dedi.

Yetişkinler şefkati miniklerden öğrenebilir. Bir kız çocuğunun bebeğini bağrına bastırmasına daha bir dikkatle bakar mısınız? O nasıl bir içten gelen sevgidir. Sevgiye muhtaç bir bebeğin, sevgi taşkınlığıyla oyuncağına sarılması ne kadar ibret vericidir. Yaradılıştan içine konulmuş vicdan henüz dış etkilerle kararmamış, sindirilmemiştir; apaçık, berrak onu yönlendirmektedir.

Fakaaaat..

Ergenlik dönemi ile birlikte sanki o şefkat dolu bebek bir darbe alıyor. Her şey allak bullak oluyor!

Özellikle anne baba şefkatinden mahrum kalan çocuklar bugün, her zamankinden daha çok.. Boşanmaların artmasıyla pek çok çocuğun parçalanmış ailelerde hayatını sürdürme durumunda olması, çok hızlı bir hayat temposu içerisinde anne babaların kendi iş ve geçimleriyle son derce meşgul olmaları, haz ve eğlence kültürüne düşkünlüğün baskın bir hal alması gibi durumlar deprem yapıyor.

Çocuklar, şefkatle okşayan bir ele, sevgi ile bakan gözlere ve iyi telkinler yapan büyüklere kavuşamadıkları için, kendi ızdıraplarıyla baş başa kalıyor.

Kötülerle arkadaşlık yapmakta, hayatın sertliklerine ve kötülüklerine karşı kayıtsız ve duygusuz bir hale gelebilmekteler.

İnsanlara ve hayvanlara karşı insafsız, merhametsiz ve zalimce davranışların, yıkıcı ve saldırgan ve acımasız eğilimlerin tohumları çoğunlukla ailede yaşanan yanlış ve kusurlu ilişkilere bağlı olarak atılmaktadır. Birçok acımasız katil ve serserinin hayat hikâyelerine bakıldığı zaman, onların şefkat ve merhametin yaşanmadığı bir ortamda büyüdükleri görülür.

Parkta yavrusunun düştüğü yerde dizini öpen ve "Öptüm geçti.." diyen annelerin çoğalmasındadır, toplumun geleceği..



Daha çok işyerlerinde çalışan annelerde değil!