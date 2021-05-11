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Medya Sefirin Kızı ve Baraj rezaleti son buluyor
Medya

Sefirin Kızı ve Baraj rezaleti son buluyor

Televizyon kanallarında toplumun ahlak yapısının altına dinamit döşeyen dizilerden Shov TV’de yayınlanan Sefirin Kızı ve FOX’ta ekranlara gelen Baraj rezaleti son buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:17:00 -
Sefirin Kızı ve Baraj rezaleti son buluyor

Çarpık ilişkiler, kadına şiddet gibi birçok konuların işlendiği dizilerden Sefirin Kızı ve Baraj rezaletinde perde kapanıyor. Televizyon kanallarında toplumun ahlak yapısının altına dinamit döşeyen ve kadına yönelik şiddeti körükleyen dizilerden olan başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek paylaştığı rezil dizi Sefirin Kızı, bu akşam son bölümüyle tarihe karışacak.

Senaryosunu, kadına şiddet sahneleri ile gündeme gelen "Sen Anlat Karadeniz" adlı şiddet içerikli dizinin senaryo yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’ın yazdığı ve daha önce Fox TV gibi yine bekaret ve tecavüz konularının işlendiği "Sefirin Kızı" adlı rezalet yapımda bir yandan kadına yönelik şiddet normalleştirilmiş, diğer yandan da erkekler hedef alınmıştı.

Son tokat da Baraj dizisine

Sefirin Kızı dizisinden sonra bir final kararı da FOX’un dizisi Baraj için geldi. RTÜK’ün Baraj dizisi için hazırladığı raporda, evli bir adamın, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını ve bu konu etrafındaki çarpık ilişkilerin ve diyalogların yer aldığı ifade edilmişti. Baraj dizisi, evlilik ve ailenin varlığını anlamsız kılan ve bu değerleri zayıflatan, toplumda kutsal olarak kabul edilen evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içeriklere yer veren sahneleri nedeniyle yasaya aykırı RTÜK tarafından yasalara aykırı bulunmuştu.

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