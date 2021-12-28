'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!

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CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı işbirliğini kapalı kapılar ardında devam ettiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ittifakın gizli ortağı HDP’nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ağırladı.

CHP ve HDP heyeti basına kapalı görüştü

Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de eşlik ettiği görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

Şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu sorulardan kaçtı

Siyasette 'şeffaflık' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşmenin ardından Buldan ve Sancar'la birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Daha önce yine CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmenin ardından, tabanının tepkisini daha fazla çekmemek için ortak basın toplantısından kaçan Kılıçdaroğlu bu kez de sorulardan kaçtı.

Genel Başkanlar yaptıkları açıklamanın ardından basın mensuplarından soru almayacaklarını belirtti. Kısa süren basın toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, "Ortak soru almama kararımız var." dedi