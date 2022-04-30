Şeffaf Ekrem böyle istiyor: PKK'lı çalıştırdığımız gizli kalsın

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan Şafak Duran adlı şahsın, elinde silahla terör örgütü PKK kamplarında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Skandal olay ülke gündemine bomba gibi düşerken Şafak Duran hakkında tutuklama kararı verildi.

Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB yönetiminin kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım. Elbette seçim öncesi verilmiş sözler var. PKK'nın uzantısı konumundaki partiye verilen sözler var. Bundan sonraki süreç de tabi özellikle yargının sürecidir. Yargı da zaten gereğini yapacaktır, ben öyle inanıyorum, öyle de olması lazım.

Zira, Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de devletin kurumlarının içerisinde bu tür teröristlerin iş bulması ve bu teröristlerin oralarda belli makamları elde etmeleri asla kabul edilemez. Yani siz bir taraftan günahsız birçok insanı kapının önüne koyacaksınız, öbür taraftan da boşalan yerlere bu teröristleri alıp yerleştireceksiniz. İlla boşalan yere de gerek yok, icabında bunlara zaten yer hazırlanabiliyor. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eminim yargı önünde bunun hesabını verecektir."

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "bu kadar olmaz" dedirten açıklamalar geldi.

Pişkinliğin ve yüzsüzlüğün adeta dibini sıyıran İmamoğlu, olayın sorumluluğunu hükümetin üzerine yıkmaya çalıştı.

Hükümetin sözde yapamadığı metroları ve projeleri kendisinin tamamladıını iddia ederek milletin aklıyla alay eden İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler."

İBB'nin işe alımlarda gereken tüm yasal işlemleri eksiksiz uyguladığını ileri süren İmamoğlu, bununla da yetinmeyip olayın basına sızmasından emniyet güçlerini sorumlu tuttu.

Bugüne dek PKK'lıların İBB'ye yuvalanmasına ses çıkarmayan ve her fırsatta şeffaflıktan dem vuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın."

Kamuoyundan özür dilemek yerine iftiraya uğradıklarını söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."

Öte yandan emniyet güçlerine küstahça dil uzatan İmamoğlu'nun bu rezil paylaşımları "Senin PKK'lı çalıştırdığın gizli kalsın, kimse bilmesin ve duymasın öyle mi İmamoğlu" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.