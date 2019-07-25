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Seferler aksadı! Elindeki telefon sonu oluyordu

Kocaeli'de elindeki telefona dalan ve farkında olmadan tramvay yoluna giren kadına tramvay çarptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
Seferler aksadı! Elindeki telefon sonu oluyordu

Kocaeli İzmit ilçesinde iddialara göre elindeki telefonla ilgilenirken tramvay yoluna giren kadın, tramvayın çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Bağdat Caddesi yönüne giden tramvay, elinde telefon ile yürüyen ve aniden tramvay yoluna giren Rahmiye K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir diğer yandan sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini yapmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, kaza sebebiyle tramvay seferlerinde yarım saatlik aksama meydana geldi. Trafik kontrollü şekilde verilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
  1. Kocaeli İzmit ilçesi
  2. tramvay
  3. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi
  4. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
  5. Bağdat Caddesi
  6. Rahmiye K.
  7. polis ekipleri
  8. tramvay seferleri
  9. Kocaeli Devlet Hastanesi
  10. Sağlık ekipleri
  11. tramvay yolu

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