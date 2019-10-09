Seferberlik görev emri sorgulama E-devlet

Seferberlik görev emri son dakika gelişmelerinden en çok aratılan konular arasında. Seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. E-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Peki, Seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Seferberlik görev emri nedir?

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

Seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri oluyor. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

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Sağlık nedeniyle görev yapayamacak olanlar ne yapmalı?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK'da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE'niz iptal edilecektir.