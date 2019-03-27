Seden Bozbey kadın dernekleriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kadın derneklerini ziyaret ederek hem fikir alışverişinde bulunuyor hem de Nilüfer Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarını paylaşıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kentin kırsal mahallelerinde bulunan kadın derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Görükle Kadın Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Başkanı Seher Çavuşoğlu ile birlikte Kestel’in Aksu Mahallesi’ndeki Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Seden Bozbey, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kadın derneği üyeleriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer’deki kadın derneklerine büyük destek vererek, ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Bozbey, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını amaçladıklarını ifade etti. Seden Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey için 31 Mart yerel seçimlerinde kadınlardan destek de istedi. Seden Bozbey, dernek üyeleriyle birlikte Aksu Köyü Müzesi’ni de gezdi.

Seden Bozbey, Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ni de ziyaret ederek çalışmaları paylaştı. Kadınların faaliyetleri hakkında bilgi alan Seden Bozbey, önerilerini de dinledi.