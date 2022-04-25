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Gündem Sedef Kabaş'tan Osman Kavala'ya destek! 'Gezi yargılanamaz'
Gündem

Sedef Kabaş'tan Osman Kavala'ya destek! 'Gezi yargılanamaz'

Gezi parkı davasına ilişkin "Gezi yargılanamaz" etiketi ile bir paylaşımda bulunan Sedef Kabaş, Gezi finansörü Osman Kavala'ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 17:15:00 - 2022-04-25 17:19:19
Sedef Kabaş'tan Osman Kavala'ya destek! 'Gezi yargılanamaz'

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında sona gelindi.

Gezi finansörü Osman Kavala hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam eden mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Sedef Kabaş: Gezi yargılanamaz!

Twitter hesabından Gezi kalkışmasına destek veren Sedef Kabaş, "Gezi yargılanamaz" etiketi ile bir paylaşımda bulundu.

"Gezi Davası’nda birazdan karar açıklanacak." diyen Kabaş, Gezi finansörü Kavala için şunları söyledi:

Ya "nihayet ADALET" diye haykıracağız...

Ya da "zûlmün tarihini yazıyorlar" diye yazacağız...

Ve hesap günü geldi! Kavala için karar bekleniyor
Ve hesap günü geldi! Kavala için karar bekleniyor

Gündem

Ve hesap günü geldi! Kavala için karar bekleniyor

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Yorumlar

Arif

Zulmün tarihini yazmaya devsm etsinler o zaman
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