Sedef Kabaş'tan Osman Kavala'ya destek! 'Gezi yargılanamaz'
Gezi parkı davasına ilişkin "Gezi yargılanamaz" etiketi ile bir paylaşımda bulunan Sedef Kabaş, Gezi finansörü Osman Kavala'ya destek verdi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında sona gelindi.
Gezi finansörü Osman Kavala hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam eden mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor.
Sedef Kabaş: Gezi yargılanamaz!
Twitter hesabından Gezi kalkışmasına destek veren Sedef Kabaş, "Gezi yargılanamaz" etiketi ile bir paylaşımda bulundu.
"Gezi Davası’nda birazdan karar açıklanacak." diyen Kabaş, Gezi finansörü Kavala için şunları söyledi:
Ya "nihayet ADALET" diye haykıracağız...
Ya da "zûlmün tarihini yazıyorlar" diye yazacağız...