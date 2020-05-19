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Siyaset

Sedef Kabaş'tan İmamoğlu'na TELE 1'de görülmemiş yıkama yağlama

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara İGDAŞ'ın fahiş faturaları ile darbe vuran CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin bu paraları yandaş televizyon kanallarına aktardığı ortaya çıkmıştı. O kanallardan biri olan TELE 1'e konuk olan İmamoğlu, programın sunucusu Sedef Kabaş tarafından 'bu kadarına da pes'dedirten türden yağlı cümlelerle pazarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:25:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana, icraatleriyle değil tatilleriyle gündem olan CHP'li Ekrem İmamoğlu koronavirüs sürecinde de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Salgın sürecinde ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara İGDAŞ üzerinden fahiş faturalar çıkartan İmamoğlu, bir darbe de oradan vurdu. Hastalığın önlenmesinde uzmanlar tarafından en çok sosyal mesafe kuralına dikkat çekilirken, İETT seferlerinin sayısını azaltarak vatandaşların adeta üst üste yolculuk yapmasına neden olarak da hastalığa davetiye çıkardı.

Paralar yandaş kanallara aktı

Salgın sürecinde dahi vatandaşın cebindeki paralara adeta göz diken İmamoğlu'nun bu paraları İGDAŞ üzerinden yandaşı kanallara aktardığı ortaya çıkmıştı. TELE 1 ve KRT TV gibi kanallara sponsor olan İGDAŞ, paraları buralara akıttı.

TELE 1 paraların karşılığını verdi

O kanallardan TELE 1'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, akıttığı paraların karşılığını aldı. İmamoğlu'nun katıldığı programın sunucusu olan Sedef Kabaş, İBB Başkanı'nı adeta bir "halk kahramanı" gibi tanıtırken, kurduğu yağlı cümlelerle adeta yeni sponsorluklara göz kırptı.

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