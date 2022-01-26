Sedef Kabaş tahliye edildi mi? Mahkemeden son dakika Sedef Kabaş kararı!

Cezaevine tıkılan Sedef Kabaş hakkında son dakika kararı geldi. Tele1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Sarıyer'deki evinde gözaltına alınan Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş tahliye edildi mi?

Kabaş'ın tutukluğuna itiraz edildi. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Kabaş'ın 22 Ocak gece yarısından sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği isnadıyla polisler tarafından gözaltına alınıp İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve 3 sayfadan ibaret ifadesinin saat 13.30'da bittiği bildirildi.Kabaş'ın tutuklanmasının AHİS ve AİHM içtihatları ve Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, Kabaş'ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu kaydedildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda, Kabaş'ın avukatının dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığını belirten mahkeme, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüpheli hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığına dikkati çekti.İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığını bildiren mahkeme, tutukluluğa itirazın reddine karar verdi.