Sedef Kabaş CHP’nin modasına ayak uydurdu! Kadrajında Atatürk dilinde Demirtaş!

Sedef Kabaş, Türkiye’de ‘en kârlı ticaret: Atatürk ticareti’ diyerek arkasına aldığı ‘Atatürk’ kitabıyla hem ‘Atatürkçüyüm’ algısı oluşturmaya çalıştı ve hem de terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapan Selahattin Demirtaş’a övgüler yağdırdı.

Sedef Kabaş’tan PKK’lı Demirtaş’a ‘lider’ övgüsü!

Kamuoyunda ‘şırınga Özlem’ lakabı ile anılan Halk TV sunucusu Özlem Gürses’le youtube kanalında yayın yapan Sedef Kabaş, Selahattin Demirtaş’ı ‘lider’ olarak tanıtarak övgüler yağdırdı. Kabaş, “Yeni nesil Erdoğan’ın dışında bir siyasetçi tanımadı ama bugün bir Kemal Kılılçdaroğlu var. Bugün bir Meral Akşener var. Bugün bir İmamoğlu var… Mansur Yavaş var. Selahattin Demirtaş var. Bunlar gerçekten lider vasıflı olan siyasetçiler.” ifadelerine yer verdi.