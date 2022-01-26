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Gündem Sedef Kabaş cezaevinden tehditler savurdu!
Gündem

Sedef Kabaş cezaevinden tehditler savurdu!

TELE 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan Sedef Kabaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığı açıkla yaptı. Kabaş, yaptığı çirkinlikten dolayı utanıp, özür dilemek yerine tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 23:04:00 - 2022-01-26 23:07:14
Sedef Kabaş cezaevinden tehditler savurdu!

 Yeniakit.com.tr 

Yüzde elliden fazla oy alarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin haddi aşan ifadelerin sahibi Sedef Kabaş, cezaevinden tehditler savurdu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığı ile bir paylaşımda bulunan Kabaş, utanıp özür dilemek yerine ahkam kesti.

Kabaş, şunları yazdı:

"Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız."

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