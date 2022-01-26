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Yüzde elliden fazla oy alarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin haddi aşan ifadelerin sahibi Sedef Kabaş, cezaevinden tehditler savurdu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığı ile bir paylaşımda bulunan Kabaş, utanıp özür dilemek yerine ahkam kesti.

Kabaş, şunları yazdı:

"Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız."