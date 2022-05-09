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Medya Sedef Kabaş akıllanmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz tehdit
Medya

Sedef Kabaş akıllanmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz tehdit

Kamuoyunda ‘yalan eğitmeni’ olarak bilinen Sedef Kabaş, mültecileri kovmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 23:00:00 - 2022-05-09 23:07:09
Sedef Kabaş akıllanmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz tehdit

 yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın fitilini ateşlediği mülteci düşmanlığı muhalif çevreler tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor. Bombalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin açık bir şekilde hedef gösterilmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ırkçı açıklamalara prim vermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizi kovmayacağız

MÜSİAD ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Sedef Kabaş tehdit etti

Türkiye’nin, ülkesindeki iç savaştan kaçan insanları katillerin kucağına atmayarak sahip çıkmasını hedef alan ‘yalan eğitmeni’ Sedef Kabaş ise, daha önce de hakarette bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaş, "Sen onları göndermiyorsan, biz seni göndeririz. Var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a hakaretten cezaevine gönderilmişti

Öte yandan Sedef Kabaş, yüzde elliden fazla seçmenin oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'a, canlı yayında hadsiz hakarette bulunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.

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Yorumlar

Hakan

Kabataş kabadayı gibi konuşuyorsun milletin sabrı taştı birgün seni biri eline alır ondan sonra sen düşün

ÇOBANOĞLU

EŞŞEĞE SORMUŞLAR MARİFETİN NEDİR DİYE?????? EŞŞEK ZAAART ZAAART (….) ÇEKMİŞ ÇÜNKÜ CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKMİŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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