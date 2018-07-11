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Sedef hastalığı neden olur?

Sedef,deri üzerinde döküntülere neden olan bir deri hastalığıdır. En yaygın görülen türü ‘’plak tipi’’ sedeftir.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:04
Sedef hastalığı neden olur?

SEDEF HASTALIĞI GENEL OLARAK 5 GRUPTA İNCELENİR:

Plak tipi

Guttat tipi

Püstular tipi

Eritrodermik tipi

İnverse tipi

Bu türler arasında en yaygın görülen tür, plak tipi sedeftir. Diğerr türler daha nadir olarak hastaları etkiler.

SEDEF HASTALIĞI NEDENLERİ:

Sedef hastalığı, deride neden olduğu döküntüler nedeniyle genellikle alerjik bir hastalık olarak algılanır. Ancak bu doğru bir kanı değildir. Sedef hastalığında görülen döküntülerin nedeni herhangi bir alerjen değildir.

Sedef hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığın önemli olduğu düşünülmektedir. Ailesinde sedef hastası olan bir kişinin, hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Genetik faktörüne ek olarak, yoğun stres ve bir takım çevresel faktörler de hastalığın gelişiminden sorumlu tutulmaktadır

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ:

Sedef hastalığının en ayırt edici belirtisi deri üzerinde oluşan ve plaj adı verilen döküntülerdir. Plaklar kırmızı renkte ve kuru bir yapıya sahiptir. Sedef hastalığı sıklıkla saç diplerinden başlar. Saç derisinde görülme sıklığı çok yüksektir.

Saçlı deriden sonra sedef hastalığının en çok görüldüğü yerler dirsek ve diz bölgeleridir. Sedef hastalığının neden olduğu döküntüler, simetrik bir yayılım gösterir. Vücudun sol tarafında oluşan bir leke, aynı şekilde sağ tarafta da oluşur.

Plakların görünümü ve büyüklüğü değişkenlik gösterir. Hastalığın ilk evresinde küçük daire şeklinde döküntülerle başlar. Daha sonra bu döküntülerin çapı büyümeye ve vücudun farklı bölgelerine yayılmaya başlar.

Döküntüler sonucunda cilt kendini hızla yenilemeye başlar. Yenileme hızının artması, hücrelerin birikmesine ve derinin kalınlaşmasına neden olur. Cilt üzerindeki değişimleri takiben, tırnaklarda da bozulmalar meydana gelir. Tırnak yapısının çukurlaşması ve tırnağın pul pul olarak dökülmesi yaygın olarak görülür.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:04
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