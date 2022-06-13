Sedef hastalığı için meyan kökü kullanımı | Meyan kökü faydaları

Sedef hastalığın temelinde bu şekilde adlandırılmasının nedeni sedefin ortalama her 2 günde bir kendini yenilemesinden kaynaklanır. Normal şartlarda insan derisinde yenilenme süreci ortalama bir ay kadarken sedef hastalarında süre oldukça kısadır. Sedef hastalığı için meyan kökü kullanımı ise bu durumdan dolayı önerilen en temel bitkisel yaklaşımlardan bir tanesidir.

Meyan Kökü Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Her bitkisel tedavi için farklı bir bitkisel karışım elde edilmesi gerekir. Çünkü her bireyin hastalığı kişisel ve izlenme şekli de özeldir. Bir tek karışımın sürekli kullanılması da tedavi noktasında sorun yaşatacaktır. Bundan dolayı meyan kökü kullanımı sedef hastaları için önerilirken oldukça dikkat edilmesi gereken bir konuyu da beraberinde getirir.

Hangi Bitkiler Sedef Hastalığına İyi Gelir?

Genel anlamda egzama ve sedef gibi hastalıklardaki tam tedavi bulunamayışının nedeni derinin çok hızlı şekilde kendini yenilemesidir. Bunun için önerilen bitkisel karışımlarda ise meyan kökü, rezene, ısırgan, karabaş otu, civanperçemi gibi bitkiler bulunur. Bu bitkilerin bir araya getirilmesi ve hastalıklı bölgeye kullanılması gerekir. Dikkat edilmesi gerekenlerin başında ise yüksek tansiyon ve şeker hastaları gelir. Bu hastalıklardan şikayeti olan kişilerin meyan kökü kullanımında doktordan destek alması gerekir.

Nasıl Kullanılmalıdır?

Bahsedilen bitkiler kaynar suya birer tutam olacak şekilde atılır. Ardından karıştırılır ve dinlenmeye bırakılır. 10 dakika kadar bekletilmesi aromaların ortaya çıkmasına imkan verecektir. Ardından aç karnına günde 2-3 bardak kadar tüketilmelidir. Bunlara ek olarak tedaviyi desteklemek için saf bitki özlerinden destek almak gerekir. Kişiye özel karışımlar kullanılmalıdır. Ayrıca ardıç katranı özünden yapılmış kremler ile de sedef olan bölge desteklenmelidir. Yaz aylarında deniz suyu ve güneşin etkisinin de oldukça faydalı olacağı unutulmamalıdır. Birbirini tamamlayan tedaviler bütününden yararlanmak gerekir. Ancak bu şekilde tam anlamı ile bir tedaviden ve olumlu ilerleyen bir süreçten bahsetmek olası bir hal alacaktır. Bunun için herbalistlerden destek alınmalıdır.

Meyan kökü nedir, faydaları nelerdir? Tanıyalım

Baklagiller familyasından bir bitki olan meyan köküne Latince tatlı kök denir. Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Meyan kökünün dünyada en çok yetiştiği yerler Avrupa ile Asya'dır. Daha çok dere kenarları gibi sulak ve nemli yerlerde, kumluk alanlarda yabani olarak yetişen çok yıllık bir bitki türü olan meyan kökü, mor renkte çiçeklere sahiptir. Meyan kökünden; meyan kökü şerbeti, meyan kökü şekeri, meyan kökü sabunu, meyan kökü çayı, meyan kökü tozu gibi ürünler üretilebilir.

Meyan kökünün faydaları

Meyan kökü faydaları aşağıdaki gibidir:

*Cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

*Kabızlığa iyi gelir.

*Adet dönemindeki ödem ile ağrılar üzerinde etkilidir.

*Menopoz döneminde yaşanan hormonal problemlerin tedavisi ile sıcak basması gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

*Antidepresan özelliğe sahip olan meyan kökünün sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir.

*Metabolizmayı güçlendirir.

*Soğuk algınlığının giderilmesine yardımcı olur.

Meyan kökü çayı faydaları nelerdir?

Meyan kökünün sıcak suda demlenmesi ile hazırlanan meyan kökü çayı, dikkatli tüketildiğinde olumlu etkilerinden faydalanılabilecek bir çaydır. Şeker ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları bulunanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmeyen bu bitki çayının aşırı tüketimi yarardan çok zarara sebebiyet verebilir.

Meyan kökü çayı, üst solunum yolu rahatsızlıklarında etkili bir çaydır.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Adet dönemindeki kadınların şişkinlik ve kramp sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

Ülser gibi mide rahatsızlıkları ile kabızlık problemleri için tavsiye edilir.

Meyan kökü zararları

Her bitki gibi meyan kökünün de aşırı tüketimi halinde çeşitli zararları vardır. Baş ağrısı, uykusuzluk, cinsel isteksizlik, tansiyon, kalp krizi gibi ciddi yan etkileri bulunur. Meyan kökünün idrar söktürücü ilaçlar ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmez. Emzirme ve hamilelik döneminde ise doktora danışmadan tüketilmemelidir.

Meyan kökü şerbeti ne işe yarar? Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk tüketilen meyan kökü şerbeti hazımsızlık ve şişkinlik gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir. Bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar.

Meyan kökü nasıl kullanılır?

Meyan kökü faydası nedeniyle daha çok demlenerek meyan kökü çayı olarak kullanılır. Meyan kökü şerbeti ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler tarafından tercih edilir. Meyan kökünün cilde sağladığı faydalardan yararlanmak isteyenler ise meyan kökü sabununu cilt temizliğinde kullanabilir.

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