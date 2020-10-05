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Aktüel SEDDK yönetim kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi
Aktüel

SEDDK yönetim kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:49:59 -
SEDDK yönetim kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi

İSTANBUL (AA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başkan yardımcılıklarına 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz atandı.

SEDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kurum yönetim kadrosunu güçlendiriyor. 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince SEDDK Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerinin atanması mayıs ayı sonunda yapılmıştı.

Atamaların ardından 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle ise üst düzey yönetici atamaları gerçekleştirildi.

Kurumda başkan yardımcılıklarına Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz atandı. Sektörün yakından tanıdığı Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle görevlerine başladılar.

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